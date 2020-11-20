Власти Марокко не исключили регистрацию вакцины «Спутник V»

Минздрав Марокко рассматривает вопрос о регистрации российской вакцины от COVID-19 «Спутник V», сообщает ТАСС со ссылкой на торгового представителя РФ в Марокко Артема Цинамдзгвришвили.

По его словам, «предполагаемый объем поставок российской вакцины уже на начальном этапе может позволить вакцинировать более 20% населения Марокко». Местным партнером по продвижению российского препарата на рынке страны стало марокканское фармацевтическое предприятие Galenica. Оно готово к получению технологий и организации производства российской вакцины на территории страны.

Производители «Спутник V» подали заявку в ВОЗ для сертификации вакцины

Как сообщалось, первые образцы российской вакцины от COVID-19 доставлены в Венгрию. Образец российского препарата прибыл в Будапешт.

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