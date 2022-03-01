Власти Львова запретили продажу алкоголя
Власти Львова на своей странице в Facebook написали, что с 1 марта в городе вводится полный запрет на продажу алкогольных напитков.
Как говорится в сообщении львовской мэрии, полный сухой закон распространяется как на магазины и торговые сети, так и на предприятия общепита.
По словам мэра Львова Андрея Садового, никаких дискуссий по этому вопросу, в связи с военным положением, быть не может, нарушители «будут отвечать перед законом».
Ранее в СМИ появилась информация, что в киевских магазинах обнаружен дефицит молочных и мясных продуктов, хлеба и воды, сообщает Ura.ru.
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