Крупнейшие импортеры алкоголя остановили отгрузки из-за курса евро
Крупный импортер алкогольной продукции Simple Group с 28 приостанавливает отгрузки продукции из-за резкого скачка курса евро. Об этом сообщил ресторатор Станислав Лисиченко в своем Telegram-канале.
Как отмечает «Коммарсант», импортер вин Luding Group также сообщил, что приостановил отгрузки продукции. В свою очередь в виноторговой компании Fort сообщили, что не останавливали отгрузки, но отменили все скидки. Так, прайс пока не менялся, но отмена скидок означает, что цена для клиентов будет выше на 30–40%.
Ранее финансовый аналитик фондового рынка Владимир Левченко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что из-за проведения специальной военной операции России курс доллара в ближайшее время будет составлять минимум 100 рублей. По его словам, такие значения могут закрепиться надолго.
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