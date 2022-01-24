Власти Литвы закрыли въезд в страну Наташе Королевой и Хабибу
Литовские власти запретили въезд на территорию страны российским исполнителям Наташе Королевой и Хабибу Шарипову, сообщает телеканал «360».
Решение принял департамент миграции при Министерстве внутренних дел Литвы. Королеву и Шарипова не будут пускать до 21 января 2027 года, сообщает радиостанция LRT.
Как отмечают местные власти, Королева и Хабиб выступали в Крыму.
Власти Литвы не первый раз закрывают въезд в страну для российских музыкантов. Так, в 2021 году на пять лет был закрыт въезд Филиппу Киркорову из-за концертов музыканта в Крыму.
Напомним, российскую певицу Марию Гусарову (Mary Gu) и организатора ее концертов на территорию Украины не пустила пограничная служба страны. Им запрещен въезд на три года.
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