Власти Литвы закрыли въезд в страну Наташе Королевой и Хабибу

Литовские власти запретили въезд на территорию страны российским исполнителям Наташе Королевой и Хабибу Шарипову, сообщает телеканал «360».

СМИ: Пелагее запретили въезд на Украину

Решение принял департамент миграции при Министерстве внутренних дел Литвы. Королеву и Шарипова не будут пускать до 21 января 2027 года, сообщает радиостанция LRT.

Как отмечают местные власти, Королева и Хабиб выступали в Крыму.

Власти Литвы не первый раз закрывают въезд в страну для российских музыкантов. Так, в 2021 году на пять лет был закрыт въезд Филиппу Киркорову из-за концертов музыканта в Крыму.

Напомним, российскую певицу Марию Гусарову (Mary Gu) и организатора ее концертов на территорию Украины не пустила пограничная служба страны. Им запрещен въезд на три года.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: vk.com
ТЕГИ:КрымМузыкантыЛитва
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры