Власти Литвы закрыли въезд в страну Наташе Королевой и Хабибу

Решение принял департамент миграции при Министерстве внутренних дел Литвы. Королеву и Шарипова не будут пускать до 21 января 2027 года, сообщает радиостанция LRT.

Как отмечают местные власти, Королева и Хабиб выступали в Крыму.

Власти Литвы не первый раз закрывают въезд в страну для российских музыкантов. Так, в 2021 году на пять лет был закрыт въезд Филиппу Киркорову из-за концертов музыканта в Крыму.

Напомним, российскую певицу Марию Гусарову (Mary Gu) и организатора ее концертов на территорию Украины не пустила пограничная служба страны. Им запрещен въезд на три года.

