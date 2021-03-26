Власти КНДР: была испытана новая тактическая ракета

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Навальный заявил о «пытках бессонницей» в колонии

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Напомним, Пхеньян провел запуск двух ракет в сторону Японского моря. Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга распорядился приложить все усилия для сбора информации о проведенных испытаниях.

Лидер КНДР Ким Чен Ын за испытаниями не наблюдал.

Северокорейские власти сообщили, что 25 марта была испытана тактическая управляемая ракета, передает Yonhap со ссылкой на СМИ Северной Кореи.

Разблокировка Суэцкого канала может занять несколько недель

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