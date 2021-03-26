Власти КНДР: была испытана новая тактическая ракета
26 марта 202101:20
Северокорейские власти сообщили, что 25 марта была испытана тактическая управляемая ракета, передает Yonhap со ссылкой на СМИ Северной Кореи.
Лидер КНДР Ким Чен Ын за испытаниями не наблюдал.
Напомним, Пхеньян провел запуск двух ракет в сторону Японского моря. Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга распорядился приложить все усилия для сбора информации о проведенных испытаниях.
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25 марта 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru