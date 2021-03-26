Власти КНДР: была испытана новая тактическая ракета

Северокорейские власти сообщили, что 25 марта была испытана тактическая управляемая ракета, передает Yonhap со ссылкой на СМИ Северной Кореи.

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Лидер КНДР Ким Чен Ын за испытаниями не наблюдал.

Напомним, Пхеньян провел запуск двух ракет в сторону Японского моря. Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга распорядился приложить все усилия для сбора информации о проведенных испытаниях.

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