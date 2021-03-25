Лавров призвал отказаться от гонки вооружений на Корейском полуострове

Роспотребнадзор объявил об эффективности и безопасности «ЭпиВакКороны» Первые 8 запущенных с Восточного британских спутников выведены на орбиту Сеул и Москва стремятся к скорейшему визиту Путина в Южную Корею Центробанк РФ проведёт эксперимент по сбору монет у населения Метеорологическая весна пришла в Москву