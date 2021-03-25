Лавров призвал отказаться от гонки вооружений на Корейском полуострове

Россия призывает отказаться от продолжения гонки вооружений и наращивания любых форм военной активности на Корейском полуострове, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с южнокорейским коллегой Чон Ый Еном.

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Слова главы российского МИД передает РИА Новости. Министр подчеркнул важность усилий по поддержанию мирной стабильной обстановки в Северо-Восточной Азии, отмечает RT.

Также Лавров заявил, что Россия и Южная Корея выступают за скорейшее возобновление переговоров по вопросу ядерной активности КНДР, отмечает телеканал «360».

Ранее Чон Ый Ен по итогам переговоров с Лавровым сообщил, что Южная Корея намерена организовать визит президента России Владимира Путина, как только стабилизируется ситуация с коронавирусом, напоминает РЕН ТВ.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Гонка ВооруженийСеверная КореяЮжная КореяСергей Лавров
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