Лавров призвал отказаться от гонки вооружений на Корейском полуострове
Россия призывает отказаться от продолжения гонки вооружений и наращивания любых форм военной активности на Корейском полуострове, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с южнокорейским коллегой Чон Ый Еном.
Слова главы российского МИД передает РИА Новости. Министр подчеркнул важность усилий по поддержанию мирной стабильной обстановки в Северо-Восточной Азии, отмечает RT.
Также Лавров заявил, что Россия и Южная Корея выступают за скорейшее возобновление переговоров по вопросу ядерной активности КНДР, отмечает телеканал «360».
Ранее Чон Ый Ен по итогам переговоров с Лавровым сообщил, что Южная Корея намерена организовать визит президента России Владимира Путина, как только стабилизируется ситуация с коронавирусом, напоминает РЕН ТВ.
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