Власти Китая заявили о намерении направить Палестине гуманитарную помощь

В материале отмечается, что мера призвана продемонстрировать международный гуманитраный дух и справиться с кризисом, который обрушился на Палестину.

Ранее в Минздраве Палестины заявили, что около 50 тысячей жителей сектора Газа потеряли жилье после ударов со стороны израильской армии. В настоящее время они перемещены в центры временного содержания.

