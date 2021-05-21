Власти Китая заявили о намерении направить Палестине гуманитарную помощь

Представитель Национального агентства международного сотрудничества в области развития КНР Тянь Ли заявил, что правительство намерено предоставить Палестине экстренную гуманитарную помощь, сообщает Xinhua.

Путин распорядился предусмотреть эвакуацию граждан России и стран СНГ из сектора Газа

В материале отмечается, что мера призвана продемонстрировать международный гуманитраный дух и справиться с кризисом, который обрушился на Палестину.

Ранее в Минздраве Палестины заявили, что около 50 тысячей жителей сектора Газа потеряли жилье после ударов со стороны израильской армии. В настоящее время они перемещены в центры временного содержания.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Гуманитарная ПомощьИзраильПалестинаКитай
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры