Путин распорядился предусмотреть эвакуацию граждан России и стран СНГ из сектора Газа

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о возможности эвакуации граждан РФ и стран СНГ из сектора Газа. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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В распоряжении уточняется, что должна быть предусмотрена эвакуация для граждан, которые выразят желание покинуть страну, так как ситуация в секторе Газа в результате военной операции вооруженных сил Израиля ухудшается.

Ранее жители сектора Газа пожаловались на постоянный страх из-за обстрелов. Как заявил писатель и исследователь аль-Микдад Джамиль, в настоящее время гуманитарная ситуация в Газе в целом и без израильских атак является очень плохой: электроэнергия отключена, не хватает топлива, система здравоохранения изношена.

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:ИзраильСектор ГазаЭвакуацияВладимир Путин
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