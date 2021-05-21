Палестина: около 50 тысяч жителей сектора Газа лишились крова

В настоящее время они перемещены в центры временного содержания. «Условия, в которых оказались пожилые люди, женщины, дети и люди с хроническими заболеваниями, не могут не привести к последствиям для их здоровья и жизни», - отмечается в сообщении министерства.

Там обратились с призывом к странам оказать неотложную помощь для сферы здравоохранения сектора Газа на 46,6 млн долларов.

Ранее Израильский кабинет по вопросам безопасности одобрил решение о прекращении огня против палестинского радикального движения ХАМАС в секторе Газа. По данным местных СМИ, одностороннее прекращение огня будет начато в 02:00 пятницы.

