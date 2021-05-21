Палестина: около 50 тысяч жителей сектора Газа лишились крова
Около 50 тысяч жителей сектора Газа потеряли жилье после ударов со стороны израильской армии, сообщил Минздрав Палестины.
В настоящее время они перемещены в центры временного содержания. «Условия, в которых оказались пожилые люди, женщины, дети и люди с хроническими заболеваниями, не могут не привести к последствиям для их здоровья и жизни», - отмечается в сообщении министерства.
Там обратились с призывом к странам оказать неотложную помощь для сферы здравоохранения сектора Газа на 46,6 млн долларов.
Ранее Израильский кабинет по вопросам безопасности одобрил решение о прекращении огня против палестинского радикального движения ХАМАС в секторе Газа. По данным местных СМИ, одностороннее прекращение огня будет начато в 02:00 пятницы.
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