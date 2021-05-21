Палестина: около 50 тысяч жителей сектора Газа лишились крова

Около 50 тысяч жителей сектора Газа потеряли жилье после ударов со стороны израильской армии, сообщил Минздрав Палестины.

Глава МИД Палестины счел решение Израиля прекратить огонь «недостаточным»

В настоящее время они перемещены в центры временного содержания. «Условия, в которых оказались пожилые люди, женщины, дети и люди с хроническими заболеваниями, не могут не привести к последствиям для их здоровья и жизни», - отмечается в сообщении министерства.

Там обратились с призывом к странам оказать неотложную помощь для сферы здравоохранения сектора Газа на 46,6 млн долларов.

Ранее Израильский кабинет по вопросам безопасности одобрил решение о прекращении огня против палестинского радикального движения ХАМАС в секторе Газа. По данным местных СМИ, одностороннее прекращение огня будет начато в 02:00 пятницы.

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