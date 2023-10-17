Власти Киргизии отменили «визаран» для иностранцев
Правительство Киргизии отменило для иностранцев возможность обнулить срок пребывания в стране посредством пересечения границы, сообщает МИД республики.
В сообщении говорится о введении безвизового режима по принципу «60/120». Отныне иностранцам, которым разрешено нахождение в стране без визы в течение 60 дней, смогут повторно въехать только через 60 дней с момента выезда.
Отмечается, что иностранные граждане, которые могут посещать Киргизию без визы в течение 90 дней, смогут вернуться в страну только через три месяца.
Что касается россиян, то они могут попасть в республику по загранпаспорту и находиться в ней без визы до 30 дней, после чего будет необходимо зарегистрироваться в местных органах паспортно-визового контроля.
Ранее так называемый «визаран», то есть возможность для иностранцев продлевать сроки легального нахождения в стране, выезжая за границу и возвращаясь снова, был отменён в Казахстане, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru