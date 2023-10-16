Таиланд продлил безвизовый режим для граждан России
Премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин заявил, что с 1 ноября 2023 года по 30 апреля 2024 года в стране будет действовать 90-дневный безвизовый режим для граждан России, сообщает ТАСС.
По его словам, решение продлить безвизовый период с 30 до 90 дней было принято с целью привлечения большего числа туристов.
«Зима в России длится с декабря по март, и погода в этот период очень холодная... у россиян может появиться желание выезжать за границу. Безвизового периода всего в один месяц может быть недостаточно. Поэтому я хочу, чтобы туристы оставались в Таиланде подольше», - указал Тхависин.
Он также добавил, что планирует встретиться в Пекине с президентом РФ Владимиром Путиным, и продление безвизового режима для россиян - это «дружественный жест», который позволит сделать более продуктивным обсуждение других вопросов.
Ранее россияне составили самую многочисленную группу иностранных туристов на тайском острове Пхукет за сентябрь 2023 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru