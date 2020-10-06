Власти Киргизии не обращались в ОДКБ за помощью в связи с происходящим в стране, передает РИА Новости.

Как уточнили агентству в секретариате организации, в ней внимательно следят за развитием событий и обеспокоены происходящим в стране, однако считают эти события ее внутренним делом и уверены, что страна самостоятельно справится с проблемами.