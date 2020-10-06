Президент Киргизии заявил о попытке незаконного захвата власти
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что в стране произошла попытка незаконного захвата власти.
Об этом говорится в заявлении главы государства, распространенном его пресс-службой.
В сообщении отмечается, что некоторые политические силы использовали итоги выборов как повод для переворота.
По словам Жээнбекова, он предложил Центральной избирательной комиссии тщательно расследовать нарушения на выборах и при необходимости аннулировать их результаты.
Кроме того, лидер Киргизии сообщил, что приказал силовикам не открывать огонь по демонстрантам, чтобы “не проливать кровь”, передает RT.
Накануне на центральную площадь Бишкека Ала-Тоо собрались около 2 тысяч человек. Это были сторонники партий, не прошедшие по результатам выборов в парламент, пишет «Свободная пресса». При разгоне демонстрантов ранены были сотни человек, один скончался.
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