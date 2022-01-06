Власти Казахстана установили предельные цены на нефтяной газ
Правительство Казахстана временно ввело предельные цены на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа для заправки транспорта на АЗС, сообщает пресс-служба республиканского кабмина.
В сообщении говорится, что данное решение было принято по поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, действовать предельные цены будут 180 дней.
В частности, предельная цена на сжиженный нефтяной газ в Актюбинской, Атырауской и Мангистауской областях составит 50 тенге ($0,11) за литр. В Шимкенте, Туркестанской, Восточно-Казахстанской и Западно-Казахстанской областях - 60 тенге ($0,14). В Алма-Ате - 65 тенге ($0,15).
В Алматинской, Акмолинской, Костанайской, Карагандинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях и в Нур-Султане - 70 тенге ($,16).
Ранее в Казахстане вспыхнули протесты против повышения цен на сжиженный газ. Правительственная комиссия объявила о снижении цены на сжиженный газ до 50 тенге за литр ($0,11), однако это не остановило митингующих и мирные акции переросли в беспорядки.
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