Власти Казахстана установили предельные цены на нефтяной газ

В сообщении говорится, что данное решение было принято по поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, действовать предельные цены будут 180 дней.

В частности, предельная цена на сжиженный нефтяной газ в Актюбинской, Атырауской и Мангистауской областях составит 50 тенге ($0,11) за литр. В Шимкенте, Туркестанской, Восточно-Казахстанской и Западно-Казахстанской областях - 60 тенге ($0,14). В Алма-Ате - 65 тенге ($0,15).

В Алматинской, Акмолинской, Костанайской, Карагандинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях и в Нур-Султане - 70 тенге ($,16).

Ранее в Казахстане вспыхнули протесты против повышения цен на сжиженный газ. Правительственная комиссия объявила о снижении цены на сжиженный газ до 50 тенге за литр ($0,11), однако это не остановило митингующих и мирные акции переросли в беспорядки.

