Около 2 тысяч участников беспорядков задержали в Алма-Ате

«Принимаются меры по задержанию нарушителей», - отмечается в сообщении.



В ведомстве добавили, что в ходе рейдов стражи порядка задержали в Алма-Ате около двух тысяч участников беспорядков.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил создать в стране комиссии по оценке суммы ущерба в результате беспорядков, сообщает RT.

Протесты вспыхнули в стране против повышения цен на сжиженный газ. Правительственная комиссия Казахстана объявила о снижении цены на сжиженный газ до 50 тенге за литр ($0,11), однако это не остановило митингующих.



