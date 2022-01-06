Около 2 тысяч участников беспорядков задержали в Алма-Ате

Сотрудники департамента полиции Алма-Аты выдвинулись для зачистки улиц Карасай-батыра и Масанчи, сообщает пресс-служба МВД Казахстана.

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«Принимаются меры по задержанию нарушителей», - отмечается в сообщении.

В ведомстве добавили, что в ходе рейдов стражи порядка задержали в Алма-Ате около двух тысяч участников беспорядков.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил создать в стране комиссии по оценке суммы ущерба в результате беспорядков, сообщает RT.

Протесты вспыхнули в стране против повышения цен на сжиженный газ. Правительственная комиссия Казахстана объявила о снижении цены на сжиженный газ до 50 тенге за литр ($0,11), однако это не остановило митингующих.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗадержаниеБеспорядкиПротестыКазахстан
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