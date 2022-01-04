Власти Казахстана объявили о снижении цены на сжиженный газ после протеста
Правительственная комиссия объявила о снижении цены на сжиженный газ до 50 тенге за литр ($0,11), сообщает пресс-служба правительства.
В сообщении говорится, что решение было принято после встречи с протестующими на площади Ынтымак в городе Актау в Мангистауской области.
Также в кабмине отметили, что протестующие не будут привлечены к ответственности, все возникающие вопросы будут решаться «русле конструктивного диалога и в рамках действующего законодательства».
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал к диалогу жителей Мангистауской области страны, требующих снизить цены на газ.
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