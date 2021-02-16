Власти Израиля смягчат ограничения для вакцинированных от коронавируса
В Израиле с 21 февраля откроются торговые центры, отели, спортивные залы, магазины и культурные площадки, сообщает The Jerusalem Post.
Мера коснется в основном тех, кто привился от COVID-19 и получил «зеленый паспорт». Их выдают тем, кто поставил прививку, либо переболел коронавирусом.
Синагогам и молитвенным домам придется выбирать, работать ли наполовину своей максимальной вместимости, впуская только людей с «зелеными паспортами», или придерживаться ограничений.
Как отмечает издание, сегодня как минимум одну из двух доз вакцины уже получили около 4 млн человек из чуть менее 9 млн жителей страны.
В результате Израиль стал мировым лидером по доле вакцинировавшихся. Второе место по этому показателю заняли ОАЭ (44,79%), третье - Сейшельские Острова (40,49%).
В Великобритании, США и Бахрейне вакцину получили более 10% жителей.
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