Власти Израиля смягчат ограничения для вакцинированных от коронавируса

В Израиле с 21 февраля откроются торговые центры, отели, спортивные залы, магазины и культурные площадки, сообщает The Jerusalem Post.

Мера коснется в основном тех, кто привился от COVID-19 и получил «зеленый паспорт». Их выдают тем, кто поставил прививку, либо переболел коронавирусом.

Синагогам и молитвенным домам придется выбирать, работать ли наполовину своей максимальной вместимости, впуская только людей с «зелеными паспортами», или придерживаться ограничений.