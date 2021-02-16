Власти Израиля смягчат ограничения для вакцинированных от коронавируса

В Израиле с 21 февраля откроются торговые центры, отели, спортивные залы, магазины и культурные площадки, сообщает The Jerusalem Post.

Мера коснется в основном тех, кто привился от COVID-19 и получил «зеленый паспорт». Их выдают тем, кто поставил прививку, либо переболел коронавирусом.

Синагогам и молитвенным домам придется выбирать, работать ли наполовину своей максимальной вместимости, впуская только людей с «зелеными паспортами», или придерживаться ограничений.

Израильский иммунолог сообщил о неэффективности лечения COVID-19 антибиотиками

Как отмечает издание, сегодня как минимум одну из двух доз вакцины уже получили около 4 млн человек из чуть менее 9 млн жителей страны.

В результате Израиль стал мировым лидером по доле вакцинировавшихся. Второе место по этому показателю заняли ОАЭ (44,79%), третье - Сейшельские Острова (40,49%).

В Великобритании, США и Бахрейне вакцину получили более 10% жителей.

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Вяткин
ТЕГИ:ЭпидемияКоронавирусИзраиль
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