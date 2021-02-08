Израиль стал первой страной в мире, где прививку от COVID-19 сделали более половины жителей

Израиль стал первой страной в мире, где более половины жителей привились от коронавируса. Как сообщает ТАСС, на данный момент прививку сделали 5,54 млн израильтян, что составляет 62,42% населения страны.

В результате Израиль стал мировым лидером по доле вакцинировавшихся. Второе место по этому показателю заняли ОАЭ (44,79%), третье - Сейшельские Острова (40,49%).