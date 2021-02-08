Израиль стал первой страной в мире, где прививку от COVID-19 сделали более половины жителей
Израиль стал первой страной в мире, где более половины жителей привились от коронавируса. Как сообщает ТАСС, на данный момент прививку сделали 5,54 млн израильтян, что составляет 62,42% населения страны.
В результате Израиль стал мировым лидером по доле вакцинировавшихся. Второе место по этому показателю заняли ОАЭ (44,79%), третье - Сейшельские Острова (40,49%).
В Великобритании, США и Бахрейне вакцину получили более 10% жителей.
Между тем, по числу сделанных прививок обгоняют все прочие страны США (42 млн привитых), далее следует Китай (31,2 млн), затем Великобритания (12,6 млн).
Ранее телеведущий Владимир Познер высказал мнение, что россияне смогут свободно путешествовать по миру уже к июлю, передает РИА ФАН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru