Израиль: освобождение заложников из сектора Газа начнется не раньше 24 ноября

Процесс освобождения заложников из сектора Газа начнется не раньше 24 ноября, сообщает РИА Новости.

МИД сообщил об эвакуации большинства россиян из сектора Газа

Отмечается, что переговоры об этом продолжаются непрерывно.

Ранее Минюст Израиля обнародовал список палестинских заключенных, которых могут освободить в рамках соглашения о возвращении заложников из сектора Газа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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