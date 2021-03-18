Власти Италии приняли решение возобновить вакцинацию AstraZeneca

Власти Италии решили возобновить массовую вакцинацию от коронавируса препаратом AstraZeneca, так как Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) повторно признало вакцину безопасной. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на итальянское телевидение.

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В эфире телеканала премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что вакцин вновь будет доступна в пятницу 19 марта. Он добавил, что цель кабмина осталась прежней: необходимо в сжатые сроки привить "как можно больше людей".

Глава ЕМА Эмер Кук ранее обнародовала результаты дополнительных исследований вакцины. Она заявила, что применения препарата не оказывает влияния на тромообразование, хотя полностью исключить этот риск нельзя.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) также советовала руководствам стран, в которых доступна эта вакцина, продолжить ее применение. О приостановке кампании по вакцинации AstraZeneca ранее заявляли ФРГ, Франция, Италия, Испания и еще несколько государств.

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ФОТО: РИА Новости//Алессандро Рота
ТЕГИ:ПандемияВакцинацияИталия
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