Власти Испании отпустили под подписку блогера Шария

На родине Шария обвиняют в разжигании вражды и государственной измене. Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании блогера, который покинул Украину еще в 2019 году.

«Мы располагаем информацией о том, что Шарий был задержан в городе Таррагона по международному ордеру», — уточнили в полиции Испании.

Шарий известен своей критикой действующих властей Украины. В стране его считают сторонником антимайдана и пророссийским активистом.

