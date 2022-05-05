Власти Испании отпустили под подписку блогера Шария
Украинского видеоблогера Анатолия Шария, который ранее был задержан по международному ордеру на арест в Испании, отпустили под подписку о невыезде. Об этом сообщает Первый канал со ссылкой на местную полицию.
На родине Шария обвиняют в разжигании вражды и государственной измене. Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании блогера, который покинул Украину еще в 2019 году.
«Мы располагаем информацией о том, что Шарий был задержан в городе Таррагона по международному ордеру», — уточнили в полиции Испании.
Шарий известен своей критикой действующих властей Украины. В стране его считают сторонником антимайдана и пророссийским активистом.
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