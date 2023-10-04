Власти Ирана: Самолеты из России будут проходить техобслуживание в республике
Самолеты из России будут проходить техническое обслуживание и ремонт на территории Ирана. Об этом сообщил вице-президент республики по науке и технологиям Рухолла Дехгани Фирузабади, передает агентство IRNA.
«Самолеты из РФ будут проходить техобслуживание и ремонтироваться в исламской республике», — указал политик.
По словам Фирузабади, российская сторона подписала несколько соответствующих крупных контрактов с иранскими компаниями.
Комментариев от официальных лиц России пока не последовало.
Ранее президент Ирана Ибрагим Раиси заявил, что республика продолжит сотрудничество с РФ в экономической, политической, военной, технологической, торговой сферах, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru