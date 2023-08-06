Власти Ирака заблокировали Telegram

В Ираке официально объявлено о начале блокировки мессенджера Telegram на всей территории страны. Об этом заявили в республиканском министерстве коммуникации.

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В ведомстве уточнили, что мессенджер заблокирован в интересах национальной безопасностью страны и для сохранения персональных данных граждан. Власти заявили, что представители Telegram не ответили ни на один запрос из Багдада.

Министерство коммуникации призвало граждан отнестись к блокировке мессенджера с пониманием.

Начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков ранее назвал мессенджер Telegram условно российским, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:БлокировкаСоцсетиИракTelegram

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