В WhatsApp* появится функция записей видеосообщений

WhatsApp* запустит новый формат отправки сообщений, сказано в заявлении компании.

Шадаев: Вопрос блокировки WhatsApp не обсуждается

В мессенджере можно будет отправлять короткие «видеокружки». Это можно будет делать прямо в переписке. Длительность мгновенных видеосообщений будет составлять 60 секунд.

Такие сообщения будут защищены сквозным шифрованием. Дата запуска «видеокружков» неизвестна, разработчик обещает сделать это «в ближайшие недели».

Ранее WhatsApp добавил функцию отключения звука для звонков с неизвестных номеров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

* Принадлежит признанной в России экстремистской компании Meta.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:МессенджерыWhatsapp

Горячие новости

Все новости

партнеры