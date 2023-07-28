В WhatsApp* появится функция записей видеосообщений
WhatsApp* запустит новый формат отправки сообщений, сказано в заявлении компании.
В мессенджере можно будет отправлять короткие «видеокружки». Это можно будет делать прямо в переписке. Длительность мгновенных видеосообщений будет составлять 60 секунд.
Такие сообщения будут защищены сквозным шифрованием. Дата запуска «видеокружков» неизвестна, разработчик обещает сделать это «в ближайшие недели».
Ранее WhatsApp добавил функцию отключения звука для звонков с неизвестных номеров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
* Принадлежит признанной в России экстремистской компании Meta.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru