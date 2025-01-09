Власти Гренландии готовы к сотрудничеству с администрацией Трампа
Власти Гренландии выразили готовность к установлению контактов с администрацией избранного президента Дональда Трампа для обсуждения сотрудничества в сфере бизнеса и добычи полезных ископаемых. Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел и независимости Гренландии Вивиан Мотцфельдт, опубликованном на сайте правительства острова.
По словам Мотцфельдт, Гренландия заинтересована в развитии минерального сектора, включая добычу критически важных минералов, и приветствует интерес к сотрудничеству со стороны других стран. В заявлении подчеркивается, что будущее острова определяется исключительно его народом, а власти Гренландии остаются открытыми для конструктивного взаимодействия с соседними государствами.
Ранее Трамп заявил, что Гренландия должна стать частью США, ссылаясь на ее стратегическую важность для национальной безопасности. В ответ премьер-министр Гренландии Муте Эгеде подчеркнул, что остров не продается и никогда не будет продан.
Гренландия, оставаясь частью Королевства Дании, получила автономию в 2009 году, что позволяет ей самостоятельно решать внутренние вопросы, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru