Власти Гренландии готовы к сотрудничеству с администрацией Трампа

Власти Гренландии выразили готовность к установлению контактов с администрацией избранного президента Дональда Трампа для обсуждения сотрудничества в сфере бизнеса и добычи полезных ископаемых. Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел и независимости Гренландии Вивиан Мотцфельдт, опубликованном на сайте правительства острова.

По словам Мотцфельдт, Гренландия заинтересована в развитии минерального сектора, включая добычу критически важных минералов, и приветствует интерес к сотрудничеству со стороны других стран. В заявлении подчеркивается, что будущее острова определяется исключительно его народом, а власти Гренландии остаются открытыми для конструктивного взаимодействия с соседними государствами.