Власти Гренландии готовы к сотрудничеству с администрацией Трампа

Власти Гренландии выразили готовность к установлению контактов с администрацией избранного президента Дональда Трампа для обсуждения сотрудничества в сфере бизнеса и добычи полезных ископаемых. Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел и независимости Гренландии Вивиан Мотцфельдт, опубликованном на сайте правительства острова.

По словам Мотцфельдт, Гренландия заинтересована в развитии минерального сектора, включая добычу критически важных минералов, и приветствует интерес к сотрудничеству со стороны других стран. В заявлении подчеркивается, что будущее острова определяется исключительно его народом, а власти Гренландии остаются открытыми для конструктивного взаимодействия с соседними государствами.

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Ранее Трамп заявил, что Гренландия должна стать частью США, ссылаясь на ее стратегическую важность для национальной безопасности. В ответ премьер-министр Гренландии Муте Эгеде подчеркнул, что остров не продается и никогда не будет продан.

Гренландия, оставаясь частью Королевства Дании, получила автономию в 2009 году, что позволяет ей самостоятельно решать внутренние вопросы, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: vk.com
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