Власти Гонконга планируют пройти вакцинацию китайским препаратом
Глава администрации Гонконга Кэрри Лам и члены ее кабинета первыми сделают прививку от коронавируса китайской вакциной CoronaVac. Об этом пишет ТАСС.
Отмечается, что представители администрации города планируют получить прививку в здании центральной библиотеки, после чего Лам выступит перед журналистами.
Первая партия вакцины CoronaVac поступила в Гонконг из Пекина 19 февраля в объеме 1 миллиона доз. Клинические испытания показали эффективность препарата 62,3%. Массовая вакцинация населения в Гонконге начнется с 26 февраля.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru