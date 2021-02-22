Власти Гонконга планируют пройти вакцинацию китайским препаратом

Глава администрации Гонконга Кэрри Лам и члены ее кабинета первыми сделают прививку от коронавируса китайской вакциной CoronaVac. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что представители администрации города планируют получить прививку в здании центральной библиотеки, после чего Лам выступит перед журналистами.

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Первая партия вакцины CoronaVac поступила в Гонконг из Пекина 19 февраля в объеме 1 миллиона доз. Клинические испытания показали эффективность препарата 62,3%. Массовая вакцинация населения в Гонконге начнется с 26 февраля.



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ФОТО: РИА Новости/Мигель Кандела
ТЕГИ:ГонконгКитайКоронавирус
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