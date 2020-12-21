Гонконг со вторника запрещает рейсы из Великобритании

Новая разновидность (штамм) коронавируса стала широко распространяться в Великобритании в середины ноября, заявили в местной Службе общественного здравоохранения. Британские врачи не исключают, что эта мутация коронавируса возникла ещё в сентябре, но до ноября её появление не отражалось на статистике по заражениям. Как передает RT, ВОЗ пока не обладает данными, то новый штамм влияет на смертность.

Новый вид коронавируса распространяется значительно быстрее, чем COVID-19. Власти страны полагают, что «мутант» на 70% заразнее других видов вируса. Новый штамм активно распространяется на юге Англии и в Лондоне, где из-за него уже ввели дополнительные ограничения.

Несмотря на это, «британский» штамм коронавируса уже выявили в Дании, Нидерландах и Австралии, сообщили во Всемирной организации здравоохранения. Его уже обнаружили и в Италии. ВОЗ предложила странам самостоятельно решить вопрос о необходимости сохранения авиасообщения с Британией, сообщает RT.

Многие страны уже приостановили авиасообщение с Великобританией. Это, в частности, Аргентина, Канада, Колумбия, Латвия, Марокко, Финляндия, Нидерланды, Франция, Эстония. Некоторые страны, как Ирландия, Франция и Бельгия, пока отказались от транспортного сообщения с Великобританией на сутки или двое, а некоторые, как Германия и Болгария, запретили авиасообщение с этой страной до января. Италия и Австрия пока готовят решения о приостановке авиасообщения, Швейцария закрывает его не только с Великобританией, но и с ЮАР, где тоже найден вирус-мутант, Саудовская Аравия закрывает границу на неделю. В Турции приостановят приём рейсов из Великобритании, Дании, Нидерландов и ЮАР, а Кипр введёт двухнедельный карантин для прибывающих из Великобритании.

