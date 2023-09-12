Литва будет конфисковывать въезжающие в страну российские машины

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте уточнила, что за исполнением предписания будут следить таможенные органы страны.

Она добавила, что любой человек на автомобиле с российскими номерами, не имея документов, что он едет транзитом в Калининград, будет лишен автомобиля.

По данным Литвы, за последние полтора года на территорию этой страны въехало около 58 тысяч машин с номерами РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

