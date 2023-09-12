Литва будет конфисковывать въезжающие в страну российские машины
Литва будет конфисковывать въезжающие на территорию страны российские машины, как говорится в новой рекомендации Еврокомиссии. Об этом пишет местное агентство BNS.
Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте уточнила, что за исполнением предписания будут следить таможенные органы страны.
Она добавила, что любой человек на автомобиле с российскими номерами, не имея документов, что он едет транзитом в Калининград, будет лишен автомобиля.
По данным Литвы, за последние полтора года на территорию этой страны въехало около 58 тысяч машин с номерами РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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