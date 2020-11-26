Власти ФРГ продлили ограничения из-за COVID-19
Частичный локдаун, введенный в Германии в связи со второй волной пандемии COVID-19, продлевается до 20 декабря, ограничение контактов между людьми предположительно продлевается до начала января. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-конференцию по итогам встречи канцлера ФРГ Ангелы Меркель с главами федеральных земель.
Меркель и главы регионов приняли совместное решение продлении ограничений из-за негативной статистике по заболеваемости и смертности от коронавирусной инфекции нового типа. Канцлер также рассказала о невозможности так быстро снять ограничения, введенные 2 ноября.
Меркель отметила, что меры будут сняты раньше января только в том случае, если страна продемонстрирует "неожиданный спад заболеваемости". По словам руководства страны, спадом будет считаться 50 случаев заболевания на 100 тысяч населения за неделю.
Премьер-министр федеральной земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф ранее уже сообщил о продлении локдауна в своем регионе.
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