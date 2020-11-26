Власти ФРГ продлили ограничения из-за COVID-19

Меркель и главы регионов приняли совместное решение продлении ограничений из-за негативной статистике по заболеваемости и смертности от коронавирусной инфекции нового типа. Канцлер также рассказала о невозможности так быстро снять ограничения, введенные 2 ноября.

Меркель отметила, что меры будут сняты раньше января только в том случае, если страна продемонстрирует "неожиданный спад заболеваемости". По словам руководства страны, спадом будет считаться 50 случаев заболевания на 100 тысяч населения за неделю.

Премьер-министр федеральной земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф ранее уже сообщил о продлении локдауна в своем регионе.