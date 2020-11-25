Эксперт ВОЗ назвал две версии перехода коронавируса к человеку
Коронавирус мог быть передан человеку через один или несколько видов промежуточных животных . Об этом на онлайн-сессии в официальном Twitter-аккаунте ВОЗ заявил старший эксперт лаборатории организации Франк Конингс.
По словам Конингса, маловероятна версия получения вируса SARS-CoV-2 напрямую от летучей мыши. Эксперт считает, что, скорее всего, сначала были инфицированы животные одного или нескольких видов, а после адаптации вирус смог перейти к человеку.
Конингс отметил, что обнаружение не адаптировавшейся к человеческому организму версии коронавируса поможет понять, какие изменения важны для заражения. Кроме того, это позволит создать наиболее эффективные лекарства и вакцины от COVID-19.
Также эксперт рассказал, что ВОЗ проводит исследования с различными животными с целью выяснить, подвержены ли они заражению и могут ли переносить вирус. Конингс сообщил, что уже известно о случаях заражения кошек и собак. По словам эксперта ВОЗ, в случае сохранения коронавирусной инфекции эти животные в ближайшем будущем также могут получить вакцину.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru