Власти ФРГ пригрозили Telegram крупными штрафами
Мессенджеру Telegram грозят миллионные штрафы в случае продолжения несоблюдения законодательства Германии, сообщают «Известия» со ссылкой на Bild am Sonntag.
Как заявил министр юстиции ФРГ Марко Бушман, в соответствии с законодательством страны, компания была обязана назначить контактное лицо в Германии, а также обеспечить легко идентифицируемый способ для уведомления о противоправном контенте. Как отметил министр, Telegram игнорировал данные требования, из-за чего власти неоднократно инициировали наложение штрафов в отношении компании.
Ранее Мировой суд в Москве назначил мессенджеру Telegram новый штраф за отказ удалить запрещённый контент. Ранее в Роскомнадзоре заявили, что штрафы за неудаление запрещенной информации в 2021 году были выписаны компаниям Facebook, Twitter, Telegram, Google и TikTok, их общая сумма составила 180 млн рублей.
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