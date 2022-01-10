Власти ФРГ пригрозили Telegram крупными штрафами

Как заявил министр юстиции ФРГ Марко Бушман, в соответствии с законодательством страны, компания была обязана назначить контактное лицо в Германии, а также обеспечить легко идентифицируемый способ для уведомления о противоправном контенте. Как отметил министр, Telegram игнорировал данные требования, из-за чего власти неоднократно инициировали наложение штрафов в отношении компании.

Ранее Мировой суд в Москве назначил мессенджеру Telegram новый штраф за отказ удалить запрещённый контент. Ранее в Роскомнадзоре заявили, что штрафы за неудаление запрещенной информации в 2021 году были выписаны компаниям Facebook, Twitter, Telegram, Google и TikTok, их общая сумма составила 180 млн рублей.

