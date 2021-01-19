Власти ФРГ планируют сделать обязательным ношение респиратора FFP2

Власти Германии рассматривают возможность введения обязательного ношения профессиональных респираторных масок класса FFP2, сообщает Bild. Ранее стало известно, что власти Баварии уже обязали граждан пользоваться такими респираторами в общественном транспорте и магазинах.

Как сообщает издание, о таком решении может объявить канцлер ФРГ Ангела Меркель во время обсуждения с главами федеральных земель других мер из-за новых штаммов COVID-19. Заседание с канцлером назначено на текущую неделю.

Жесткие карантинные меры действуют в Германии с 16 декабря. Работа театров, музеев, косметических салонов и парикмахерских запрещена. Ученики школ проходят дистанционное обучение.

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Респираторы класса FFP2 фильтруют до 94% загрязнений и не пропускают микроскопические частицы. В января 2020 года из-за из-за несоразмерного спросу предложения ВОЗ рекомендовала использовать эти защитные средства только медицинским работникам.

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ФОТО: РИА Новости/Валерий Мельников
ТЕГИ:ПандемияКоронавирусГермания
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