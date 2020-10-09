Москвич с респиратором вместо маски потерял сознание в метро
Житель Москвы, надевший респиратор вместо маски, упал в обморок в вагоне поезда на станции «Нагатинская», рассказал очевидцы происшествия радиостанции «Говорит Москва».
Инцидент произошел в утренний час пик. Когда поезд заехал в тоннель, пассажир потерял сознание и упал на пол. Очевидцы сообщили об этом машинисту по экстренной кнопке.
На ближайшей станции мужчину вынесли на платформу и вызвали врачей.
Как рассказали свидетели инцидента, пострадавший ни на что не реагировал, при этом у него были открыты глаза. По сведениям врачебных порталов, упасть в обморок с открытыми глазами возможно – это происходит из-за нехватки кислорода.
Ранее на станции московского метро «Профсоюзная» мужчина набросился с кулаками на женщину из-за того, что она кашляла и находилась без маски. Находящиеся рядом пассажиры смогли защитить женщину от возмущенного мужчины.
Ранее заведующий отделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов в эфире НСН рассказал, что властям не удается мотивировать людей носить маски и перчатки. По мнению психолога, соблюдать ограничений из-за COVID-19 россиян стимулируют истории о заболевших знакомых.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, что введение в стране нового карантина из-за коронавируса сейчас не рассматривается. По словам представителя Кремля, в регионах ведется работа и принимаются все необходимые меры для защиты населения.
В частности, мэр Москвы Сергей Собянин обязал работодателей перевести на удаленку не менее 30% сотрудников. Такой режим работы будет действовать с 5 по 28 октября. Исключение возможно для тех, чье нахождение на рабочем месте является критически важным. Вместе с тем он заявил, что в случае неисполнение предписаний карантин будет «не за горами».
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