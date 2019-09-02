Власти Флориды распорядились эвакуировать жителей штата из-за урагана
2 сентября20:45
Губернатор американского штата Флорида Рон ДеСантис отдал распоряжение об эвакуации жителей восточного побережья из-за приближения урагана «Дориан». Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что распоряжение охватывает территорию от округа Палм-Бич до города Джексонвилл. Как пишет агентство, в штате перестали работать четыре аэропорта.
Режим ЧС введен в нескольких штатах. Ранее стало известно о первых жертвах урагана.
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