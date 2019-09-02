Ураган «Дориан» начал уносить человеческие жизни. Видео

Ребёнок стал второй жертвой урагана «Дориан», который обрушился на острова Багамского архипелага, сообщают местные СМИ. По данным журналистов, семилетний мальчик утонул, когда его семья пыталась укрыться от стихийного бедствия на островах Абако. При этом сестра погибшего пропала без вести.

Ранее стало известно, что «Дориан» унёс жизнь пенсионера в Пуэрто-Рико. Из-за шквалистого ветра он сорвался с крыши. По информации Национального центра по наблюдению за ураганами США, ураган усилился до максимальной пятой категории по шкале Саффира - Симпсона. Сейчас он бушует в 90 км к востоку от острова Большой Багама. Ураган перемещается в западном направлении со скоростью около 2,2 м/с. Максимальная скорость ветра достигает 298 км/час.

Как отмечает РИА ФАН, советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон призвал граждан к благоразумию, чтобы они не приближались к морскому побережью из-за «Дориана». Ураган вызвал по всему юго-восточному побережью США образование чрезвычайно высоких волн.

Власти штатов Южная и Северная Каролина, Джорджии и Флориды объявили обязательную эвакуацию из-за урагана, там ввели режим чрезвычайной ситуации. Как напоминает RT, в связи с приближением урагана президент США Дональд Трамп отменил визит в Польшу, где должен был участвовать в памятных мероприятиях по случаю 80 годовщины начала Второй мировой войны.

Очевидцы выкладывают в сеть видео последствий разгула стихии.