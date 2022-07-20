Власти Финляндии ограничили покупку земельных участков для россиян

Финляндия ограничила право на покупку земельных участков для россиян, заявил торговый представитель РФ в Хельсинки Антон Логинов. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отметил торгпред, с 2020 года лицам без гражданства ЕС и компаниям, в которых 10 и более процентов капитала принадлежит не входящим в Евросоюз физлицам и организациям, для приобретения земли в Финляндии требуется лицензия от местного Минобороны.

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«В 2022 году в эти нормы было предложено внести ряд изменений и дополнений. Во-первых, минобороны получает право выяснять происхождение средств, на которые покупается участок», — рассказал Логинов.

Торгпред добавил, что финское Минобороны также получило право устанавливать расстояние до объекта оборонительных сил или пограничной охраны страны, отмечает телеканал «360». По словам Логинова, Хельсинки устанавливает дополнительные ограничения на покупку участков россиянами «под соусом необходимости обеспечения национальной безопасности» несмотря на то, что многие жители приграничных регионов владеют недвижимостью в Финляндии, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссиянеЗемельные УчасткиФинляндия
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