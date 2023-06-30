Власти Эстонии увеличат штрафы для русскоязычных школ
В Эстонии планируют увеличить штрафы для русских школ, сообщает портал государственного телерадиовещания ERR.
Отмечается, что мера вступит в силу с 1 августа. Штрафы для русских школ, в которых работают не владеющие эстонским языком учителя, вырастут в 15 раз.
Размер штрафа достигнет 10 000 евро. Языковой департамент страны начнет проверять уровень владения учителями национальным языком.
Министерства иностранных дел стран Прибалтики упрекнули посла Китая во Франции Лю Шайе в незнании географии и возмутились его словами о том, что статус постсоветских стран в международном праве неясен, передает «Радиоточка НСН».
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