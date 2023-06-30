Отмечается, что мера вступит в силу с 1 августа. Штрафы для русских школ, в которых работают не владеющие эстонским языком учителя, вырастут в 15 раз.

Размер штрафа достигнет 10 000 евро. Языковой департамент страны начнет проверять уровень владения учителями национальным языком.

Министерства иностранных дел стран Прибалтики упрекнули посла Китая во Франции Лю Шайе в незнании географии и возмутились его словами о том, что статус постсоветских стран в международном праве неясен, передает «Радиоточка НСН».

