Власти Эстонии увеличат штрафы для русскоязычных школ

В Эстонии планируют увеличить штрафы для русских школ, сообщает портал государственного телерадиовещания ERR.

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Отмечается, что мера вступит в силу с 1 августа. Штрафы для русских школ, в которых работают не владеющие эстонским языком учителя, вырастут в 15 раз.

Размер штрафа достигнет 10 000 евро. Языковой департамент страны начнет проверять уровень владения учителями национальным языком.

Министерства иностранных дел стран Прибалтики упрекнули посла Китая во Франции Лю Шайе в незнании географии и возмутились его словами о том, что статус постсоветских стран в международном праве неясен, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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