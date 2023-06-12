Посол РФ в Египте: рекомендации позволят не встретиться с акулой

По его словам, нужно внимательно прислушиваться к тому, что говорят спасательные службы, руководство отелей о том, где и в какое время можно плавать.

Как отметил дипломат, Египет всегда рад принять российских путешественников.

Ранее стало известно, что стать жертвой нападения акулы в российских водных пространствах практически невозможно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

