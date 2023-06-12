Посол РФ в Египте: рекомендации позволят не встретиться с акулой
Россиян призвали прислушиваться к рекомендациям спасательных служб и руководства отелей в Египте, чтобы не встретиться с акулами, сообщает ТАСС со ссылкой на посла России в Каире Георгия Борисенко.
По его словам, нужно внимательно прислушиваться к тому, что говорят спасательные службы, руководство отелей о том, где и в какое время можно плавать.
Как отметил дипломат, Египет всегда рад принять российских путешественников.
Ранее стало известно, что стать жертвой нападения акулы в российских водных пространствах практически невозможно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru