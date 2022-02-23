Власти ДНР: взрыв у телецентра в Донецке – теракт
На территории телецентра в Донецке сработало взрывное устройство, сообщает РИА Новости со ссылкой на исполняющего обязанности министра информации ДНР Даниила Безсонова.
По его словам, взрыв произошел в первом часу ночи Устройство не было начинено поражающими элементами. На месте взрыва осталась воронка.
Безсонова не исключил продолжение терактов против журналистов.
В настоящее время на месте теракта работают саперы.
Напомним, Россия признала Донецкую и Луганскую народные республики в тех границах, которые обозначены в их конституциях. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
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