Власти ДНР: взрыв у телецентра в Донецке – теракт

По его словам, взрыв произошел в первом часу ночи Устройство не было начинено поражающими элементами. На месте взрыва осталась воронка.

Безсонова не исключил продолжение терактов против журналистов.

В настоящее время на месте теракта работают саперы.

Напомним, Россия признала Донецкую и Луганскую народные республики в тех границах, которые обозначены в их конституциях. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

