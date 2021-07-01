Власти Чехии запретили своим гражданам поездки в Россию из-за COVID-19
Минздрав Чехии запретил с 1 по 31 июля гражданам выезжать в 17 стран из-за COVID-19, в это число попала Россия.
"Запрещен въезд в страны с экстремальным риском заболевания COVID-19", - передает сообщение Минздрава РИА Новости. Исключение сделано для граждан перечня стран, а также для ситуаций, имеющих "неотложный характер". Об этих случаях необходимо уведомлять чешский МИД.
Наряду с РФ в список стран с "экстремальным" риском заражения попали Бразилия, Перу, Индия, Зимбабве и другие.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru