Власти Чехии запретили своим гражданам поездки в Россию из-за COVID-19

"Запрещен въезд в страны с экстремальным риском заболевания COVID-19", - передает сообщение Минздрава РИА Новости. Исключение сделано для граждан перечня стран, а также для ситуаций, имеющих "неотложный характер". Об этих случаях необходимо уведомлять чешский МИД.

Наряду с РФ в список стран с "экстремальным" риском заражения попали Бразилия, Перу, Индия, Зимбабве и другие.

