Власти Чехии запретили своим гражданам поездки в Россию из-за COVID-19

Минздрав Чехии запретил с 1 по 31 июля гражданам выезжать в 17 стран из-за COVID-19, в это число попала Россия.

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"Запрещен въезд в страны с экстремальным риском заболевания COVID-19", - передает сообщение Минздрава РИА Новости. Исключение сделано для граждан перечня стран, а также для ситуаций, имеющих "неотложный характер". Об этих случаях необходимо уведомлять чешский МИД.

Наряду с РФ в список стран с "экстремальным" риском заражения попали Бразилия, Перу, Индия, Зимбабве и другие.

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Фото: www.mzv.cz
ТЕГИ:Запрет ПолётовКоронавирусЧехия
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