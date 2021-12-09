Власти Белоруссии назвали нелепой информацию NYT о посадке борта Ryanair с Протасевичем

В материале NYT утверждается, что авиадиспетчер, дежуривший во время инцидента, бежал в Польшу, где и раскрыл детали произошедшего. По его словам, на диспетчерской вышке находился офицер КГБ, указывающий диспетчерам, что говорить.

«Для нас как для профессионалов эта информация несодержательная и даже нелепая. В тот день, 23 мая, решение о посадке в Минске принималось командиром воздушного судна», - заявил Сикорский. Он добавил, что диспетчер не имеет права оказывать давление на принятие решения, «особенно в условиях угрозы авиационной безопасности». По словам Сикорского, диспетчер лишь передает сведения командиру воздушного судна.

Романа Протасевича обвиняют в Белоруссии в организации массовых протестов. Он и его девушка Софья Сапега, которая также находилась на борту самолета, пошли на сделку со следствием и сейчас находятся под домашним арестом.

В октябре глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью телеканалу CNN о готовности лично обеспечить безопасность пролета иностранному самолету над республикой, однако только в том случае, если власти не будут видеть угрозу белорусскому государству.

