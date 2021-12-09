Власти Белоруссии назвали нелепой информацию NYT о посадке борта Ryanair с Протасевичем
В Белоруссии назвали материл The New York Times (NYT) о посадке самолета авиакомпании Ryanair информационным вбросом. Об этом заявил директор департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций страны Артем Сикорский, передает агентство БелТА.
Лайнер Ryanair, следовавший по маршруту Афины—Вильнюс, был посажен в Минске в мае после сообщения о минировании. Позже информация о бомбе не подтвердилась. При этом спецслужбы Белоруссии задержали находившегося на борту бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича.
В материале NYT утверждается, что авиадиспетчер, дежуривший во время инцидента, бежал в Польшу, где и раскрыл детали произошедшего. По его словам, на диспетчерской вышке находился офицер КГБ, указывающий диспетчерам, что говорить.
«Для нас как для профессионалов эта информация несодержательная и даже нелепая. В тот день, 23 мая, решение о посадке в Минске принималось командиром воздушного судна», - заявил Сикорский. Он добавил, что диспетчер не имеет права оказывать давление на принятие решения, «особенно в условиях угрозы авиационной безопасности». По словам Сикорского, диспетчер лишь передает сведения командиру воздушного судна.
Романа Протасевича обвиняют в Белоруссии в организации массовых протестов. Он и его девушка Софья Сапега, которая также находилась на борту самолета, пошли на сделку со следствием и сейчас находятся под домашним арестом.
В октябре глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью телеканалу CNN о готовности лично обеспечить безопасность пролета иностранному самолету над республикой, однако только в том случае, если власти не будут видеть угрозу белорусскому государству.
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