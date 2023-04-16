Власти Бали провели рейд в «русской деревне»

Власти Бали поздно вечером 15 апреля провели внезапную инспекцию комплекса апартаментов PARQ Ubud, который называют «Русской деревней», сообщает Tribun Bali.

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В рейде были задействованы 24 человека. Были проверены около 90 апартаментов, россияне составили 50% проживающих. Остальные посетители приехали из Казахстана, Германии и из самой Индонезии.

Отмечается, что все документы оказались в порядке, паспорта и виды на жительство действительны и не просрочены.

Ранее индонезийское министерство юстиции и прав человека заявило, что не смогло найти на курортном острове Бали признаков существования «маленькой Москвы» - деревни, заселенной только русскими, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pixabay.com
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