На Бали не нашли «маленькую Москву»
Индонезийское министерство юстиции и прав человека заявило, что не смогло найти на курортном острове Бали признаков существования «маленькой Москвы» - деревни, заселенной только русскими, сообщил портал Bali Wake News.
Ранее жители Бали пожаловались на заселенную российскими туристами «маленькую Москву».
«С точки зрения министерства юстиции и прав человека, на Бали нет иностранных деревень, просто есть определенные места, которые входят в категорию частных территорий, в которых преобладают определенные общины иностранцев», - цитирует главу офиса минюста на Бали Ангиата Напитупулу портал.
По его словам, информация про «маленькую Москву» была неверно понята. Напитупулу отметил, что владельцами жилья в деревне, о которой писали в новостях, являются граждане Индонезии, а вот постояльцами и арендаторами - россияне, что и создало впечатление появления российской диаспоры.
Портал Straits Times ранее сообщил, что власти Индонезии решили депортировать с Бали 47 туристов, в том числе 13 россиян, передает НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,6 млн+8 447 / сут.
Умерли
397 тыс.+37 / сут.
Выздоровели
22,0 млн+11 013 / сут.
- В МАГАТЭ заявили о прогрессе в переговорах по зоне безопасности вокруг Запорожской АЭС
- Пригожин опроверг переброску ЧВК «Вагнер» на Авдеевку
- В Госдуму внесли законопроект об избиркомах для подозреваемых или обвиняемых
- В Москве телефонные мошенники убедили пенсионера открыть стрельбу в Сбербанке
- В России хотят отказаться от открепительных удостоверений на выборах
- В Венгрии назвали фейком сообщения СМИ о разрыве контракта с «Росатомом»
- Евросоюз утвердил потенциальный запрет автомобилей с ДВС с 2035 года
- Экоактивисты в Австрии перекрыли дорогу к нефтеперерабатывающему заводу OMV
- Российские военные уничтожили радиолокатор наведения украинского С-300
- В Дагестане во время обыска застрелили понятого
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru