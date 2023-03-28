На Бали не нашли «маленькую Москву»

Ранее жители Бали пожаловались на заселенную российскими туристами «маленькую Москву».



«С точки зрения министерства юстиции и прав человека, на Бали нет иностранных деревень, просто есть определенные места, которые входят в категорию частных территорий, в которых преобладают определенные общины иностранцев», - цитирует главу офиса минюста на Бали Ангиата Напитупулу портал.

По его словам, информация про «маленькую Москву» была неверно понята. Напитупулу отметил, что владельцами жилья в деревне, о которой писали в новостях, являются граждане Индонезии, а вот постояльцами и арендаторами - россияне, что и создало впечатление появления российской диаспоры.

Портал Straits Times ранее сообщил, что власти Индонезии решили депортировать с Бали 47 туристов, в том числе 13 россиян, передает НСН.

