Власти Азербайджана отменили ПЦР-тесты для въезда в страну
Правительство Азербайджана объявило об отменене с 15 апреля необходимости предъявлять результаты ПЦР-теста при въезде в страну, сообщает пресс-служба кабмина республики.
В сообщении говорится, что результаты теста также больше не понадобятся пассажирам на внутренних рейсах, а также путешествующим на автобусах по маршруту «Баку - Нахчыван - Баку», который проходит через территорию Ирана.
Ранее власти Белоруссии отменили ограничения на пересечение границы в наземных пунктах пропуска, введённые из-за коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает RT.
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