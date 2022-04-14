Власти Азербайджана отменили ПЦР-тесты для въезда в страну

В сообщении говорится, что результаты теста также больше не понадобятся пассажирам на внутренних рейсах, а также путешествующим на автобусах по маршруту «Баку - Нахчыван - Баку», который проходит через территорию Ирана.

Ранее власти Белоруссии отменили ограничения на пересечение границы в наземных пунктах пропуска, введённые из-за коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает RT.

