Власти Австрии сочли невозможным расширение Шенгенской зоны

«У Австрии здесь четкая позиция, согласно которой расширение Шенгенской зоны в настоящее время невозможно», - сказал канцлер по итогам переговоров с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым.

Нехаммер объяснил, что позиция Австрии продиктована вызовами в сфере безопасности.

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель в августе заявил, что в сообщество вступят еще 10 стран. О каких государствах идет речь дипломат не уточнил, сообщает «Радиоточка НСН».

