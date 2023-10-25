Власти Австрии сочли невозможным расширение Шенгенской зоны
Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что дальнейшее расширение Шенгенской зоны невозможно, пишет РИА Новости.
«У Австрии здесь четкая позиция, согласно которой расширение Шенгенской зоны в настоящее время невозможно», - сказал канцлер по итогам переговоров с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым.
Нехаммер объяснил, что позиция Австрии продиктована вызовами в сфере безопасности.
Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель в августе заявил, что в сообщество вступят еще 10 стран. О каких государствах идет речь дипломат не уточнил, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru