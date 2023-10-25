Власти Австрии сочли невозможным расширение Шенгенской зоны

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что дальнейшее расширение Шенгенской зоны невозможно, пишет РИА Новости.

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«У Австрии здесь четкая позиция, согласно которой расширение Шенгенской зоны в настоящее время невозможно», - сказал канцлер по итогам переговоров с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым.

Нехаммер объяснил, что позиция Австрии продиктована вызовами в сфере безопасности.

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель в августе заявил, что в сообщество вступят еще 10 стран. О каких государствах идет речь дипломат не уточнил, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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