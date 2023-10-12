Глава МИД Венгрии выступил за расширение Евросоюза

По его словам, объединению необходим «новый импульс, встряска, позитивная энергия», в первую очередь, за счёт новых членов, например, Грузии.

«Грузия ничем не хуже Украины и Молдавии», - отметил министр.

Сийярто указал, что Евросоюз ведёт лицемерно и двулично, требуя от Тбилиси выполнения 12 условий, тогда как от Украины и Молдавии ничего подобного не требуется.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что украина может присоединиться к Европейскому союзу в 2030 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».