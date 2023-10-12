Глава МИД Венгрии выступил за расширение Евросоюза
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что в настоящее время Евросоюз находится в чрезвычайно плохой форме, сообщает РИА Новости.
По его словам, объединению необходим «новый импульс, встряска, позитивная энергия», в первую очередь, за счёт новых членов, например, Грузии.
«Грузия ничем не хуже Украины и Молдавии», - отметил министр.
Сийярто указал, что Евросоюз ведёт лицемерно и двулично, требуя от Тбилиси выполнения 12 условий, тогда как от Украины и Молдавии ничего подобного не требуется.
Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что украина может присоединиться к Европейскому союзу в 2030 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Ивлеева объявила о выходе её первой песни
- СМИ: Латвия закроет два пункта пропуска на границе с Россией 16 октября
- Глава МИД Венгрии выступил за расширение Евросоюза
- Экс-участника «Дома-2» отправили под домашний арест по подозрению в разбое
- Генпрокурор РФ поручил проверить законность комиссий Wildberries
- CNN: США объявят о новых мерах против России за обход потолка цен на нефть
- Число пострадавших после нападения ХАМАС израильтян возросло до 3 297
- В АТОР рассказали, сколько стоит отдых в Петербурге на ноябрьские праздники
- Сериал «Суперпозиция» с сыном Табакова победил на фестивале в США
- В ЛДПР предложили новое определение для релокантов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru