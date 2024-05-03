Экс-боец UFC Хабилов завершил карьеру

Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Рустам Хабилов завершил спортивную карьеру. Об этом заявил менеджер Ризван Магомедов в беседе с ТАСС.

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«Может, он не озвучивал, но полностью перешел на другую деятельность», — отметил собеседник агентства.

Хабилов был одним из первых бойцов из РФ, подписавших контракт с UFC. В активе 37-летнего спортсмена 24 победы и четыре поражения.

Между тем о решении завершить спортивную карьеру заявил защитник хоккейного клуба «Салават Юлаев» Евгений Бирюков, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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