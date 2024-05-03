Экс-боец UFC Хабилов завершил карьеру
3 мая 202410:38
Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Рустам Хабилов завершил спортивную карьеру. Об этом заявил менеджер Ризван Магомедов в беседе с ТАСС.
«Может, он не озвучивал, но полностью перешел на другую деятельность», — отметил собеседник агентства.
Хабилов был одним из первых бойцов из РФ, подписавших контракт с UFC. В активе 37-летнего спортсмена 24 победы и четыре поражения.
Между тем о решении завершить спортивную карьеру заявил защитник хоккейного клуба «Салават Юлаев» Евгений Бирюков, пишет RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Аэропорт Элисты начнет работу после майских праздников
- Двое солдат пострадали в результате пожара в воинской части в Екатеринбурге
- Можин: Уход России из МВФ мог бы лишить фонд глобального статуса
- Ивлеева рассказала о поездке в Донбасс на свой день рождения
- СМИ: США перебрасывают истребители и беспилотники в Катар
- В Госдуму внесут законопроект об использовании конфискованного оружия в зоне СВО
- В Шебекине после атаки БПЛА загорелся резервуар для хранения газа
- Экс-боец UFC Хабилов завершил карьеру
- В ЛНР задержали женщину, передававшую Киеву координаты для удара по Антрациту
- При повторной атаке БПЛА на белгородскую Вознесеновку пострадал мужчина
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru