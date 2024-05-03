В ЛНР задержали женщину, передававшую Киеву координаты для удара по Антрациту
Жительницу города Антрацит Луганской Народной Республики заподозрили в шпионаже в пользу Украины, женщина задержана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление ФСБ по региону.
Как отметили в ведомстве, фигурантка — гражданка Украины, действовавшая «в интересах иностранного государства». По данным правоохранителей, женщина собирала информацию о местах дислокации российских подразделений, задействованных в проведении специальной военной операции.
Сама задержанная также призналась, что передавала данные о местах массового скоплениях жителей Антрацита. По ее словам, она предоставила руководителю подконтрольной Киеву Луганской областной администрации координаты для нанесения удара по населенному пункту.
«Сообщила ему координаты и объяснила, что там большое скопление жилых домов, есть детские объекты, есть спортивные объекты... если туда будут прилеты - пострадает очень много людей. Далее я сообщила ему координаты рынка. Фактически это центр города, где находятся административные и все остальные здания», — рассказала задержанная на оперативном видео.
Против женщины возбудили уголовное дело о шпионаже.
Ранее ФСБ задержала в Волгоградской области двух участников неонацистской группировки, готовивших теракт, напоминает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Аэропорт Элисты начнет работу после майских праздников
- Двое солдат пострадали в результате пожара в воинской части в Екатеринбурге
- Можин: Уход России из МВФ мог бы лишить фонд глобального статуса
- Ивлеева рассказала о поездке в Донбасс на свой день рождения
- СМИ: США перебрасывают истребители и беспилотники в Катар
- В Госдуму внесут законопроект об использовании конфискованного оружия в зоне СВО
- В Шебекине после атаки БПЛА загорелся резервуар для хранения газа
- Экс-боец UFC Хабилов завершил карьеру
- В ЛНР задержали женщину, передававшую Киеву координаты для удара по Антрациту
- При повторной атаке БПЛА на белгородскую Вознесеновку пострадал мужчина
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru