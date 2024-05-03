В ЛНР задержали женщину, передававшую Киеву координаты для удара по Антрациту

Жительницу города Антрацит Луганской Народной Республики заподозрили в шпионаже в пользу Украины, женщина задержана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление ФСБ по региону.

Как отметили в ведомстве, фигурантка — гражданка Украины, действовавшая «в интересах иностранного государства». По данным правоохранителей, женщина собирала информацию о местах дислокации российских подразделений, задействованных в проведении специальной военной операции.

Сама задержанная также призналась, что передавала данные о местах массового скоплениях жителей Антрацита. По ее словам, она предоставила руководителю подконтрольной Киеву Луганской областной администрации координаты для нанесения удара по населенному пункту.

«Сообщила ему координаты и объяснила, что там большое скопление жилых домов, есть детские объекты, есть спортивные объекты... если туда будут прилеты - пострадает очень много людей. Далее я сообщила ему координаты рынка. Фактически это центр города, где находятся административные и все остальные здания», — рассказала задержанная на оперативном видео.

Против женщины возбудили уголовное дело о шпионаже.

Ранее ФСБ задержала в Волгоградской области двух участников неонацистской группировки, готовивших теракт, напоминает «Свободная пресса».

