В Шебекине после атаки БПЛА загорелся резервуар для хранения газа
Украинский беспилотник ударил по территории автомобильной газозаправочной станции в Шебекине, в результате загорелся резервуар. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
Как отметил губернатор, объект был атакован дроном-камикадзе.
«В результате взрыва произошло возгорание резервуара для хранения газа», — написал Гладков в своем Telegram-канале.
Во время удара на станции находилась сотрудница, она эвакуировалась и не пострадала.
Ранее беспилотник ВСУ атаковал автобус в белгородском селе Вознесеновка, пострадал один человек, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru