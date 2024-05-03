В Шебекине после атаки БПЛА загорелся резервуар для хранения газа

Украинский беспилотник ударил по территории автомобильной газозаправочной станции в Шебекине, в результате загорелся резервуар. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

Как отметил губернатор, объект был атакован дроном-камикадзе.

«В результате взрыва произошло возгорание резервуара для хранения газа», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Во время удара на станции находилась сотрудница, она эвакуировалась и не пострадала.

Ранее беспилотник ВСУ атаковал автобус в белгородском селе Вознесеновка, пострадал один человек, напоминает «Свободная пресса».

