Власти Австрии с 1 февраля введут обязательную вакцинацию от коронавируса

Канцлер Австрии Александер Шелленберг заявил о введении с 1 февраля обязательной вакцинации от коронавируса. Об этом австрийский лидер заявил по итогам встречи с правительством и региональными властями.

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«Сегодня мы приняли очень тяжелое решение — очень быстро ввести обязательную вакцинацию, она должна действовать уже с 1 февраля 2022 года», - цитирует Шелленберга РИА Новости. Он добавил, что это решение далось руководству страны нелегко, а до недавнего времени в правительстве был консенсус о нежелании переходить к таким решительным действиям.

Канцлер пояснил, что он «слишком долго» был уверен в сознательности австрийских граждан. «Мы исходили из того, что людей в Австрии можно убедить в необходимости привиться добровольно, чтобы защитить своих близких <...>. Но необходимо смотреть реальности в глаза», - пояснил политик.

При этом ранее в стране объявили о национальном локдауне, который будет действовать с понедельника, 22 ноября и продлится максимум 20 дней.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:АвстрияВакцинаВакцинация
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