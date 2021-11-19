Власти Австрии с 1 февраля введут обязательную вакцинацию от коронавируса

«Сегодня мы приняли очень тяжелое решение — очень быстро ввести обязательную вакцинацию, она должна действовать уже с 1 февраля 2022 года», - цитирует Шелленберга РИА Новости. Он добавил, что это решение далось руководству страны нелегко, а до недавнего времени в правительстве был консенсус о нежелании переходить к таким решительным действиям.

Канцлер пояснил, что он «слишком долго» был уверен в сознательности австрийских граждан. «Мы исходили из того, что людей в Австрии можно убедить в необходимости привиться добровольно, чтобы защитить своих близких <...>. Но необходимо смотреть реальности в глаза», - пояснил политик.

При этом ранее в стране объявили о национальном локдауне, который будет действовать с понедельника, 22 ноября и продлится максимум 20 дней.

